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桃園老年人口持續增加 市府設文康中心提供多元服務　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
楊梅區埔心老人文康中心經修繕後昨天啟用，於二樓加裝防墜網。圖／市府提供
楊梅區埔心老人文康中心經修繕後昨天啟用，於二樓加裝防墜網。圖／市府提供

據桃園市社會局統計，桃市老年人口截至去年底約有29萬人，占全市人口13%，近年每年持續成長1到2萬人，桃市府持續興建老人文康中心，近年也推動設置老人關懷聚點、敬老卡800點補助等政策，鼓勵長輩多出門活動、終身學習、進行社會參與，以減緩老化。

社會局老人福利科長趙樹堂表示，全市目前共有19間老人文康中心，另有楊梅四維社福館、龜山社福館、大溪老人文康中心3間規畫興建中。

其中，楊梅區埔心老人文康中心，以專案補助工程費143萬5439元辦理修繕工程，檢討室內裝修、消防設施，並規畫設置表演舞台及服務櫃、改善無障礙廁所、增設辦公室空間、儲物櫃、倉庫、自動窗簾、吊扇、廚具及二樓防墜網等設備，工程於前年12月開工，去年10月取得室內裝修合格證明，昨天（20日）啟用。

位於楊梅四維公園旁的四維社福館前天（19日）動土，建築外觀以「家」為概念設計，打造溫暖舒適空間，兼具市民活動、老人文康中心、公托中心、身障福利設施、親子館等功能，1樓設置市民活動中心暨老人文康中心、2樓為公托中心及身障福利設施、3樓規畫為親子館，預計明年4月底完工。

趙樹堂說，各老人文康中心依空間規畫、硬體設備，提供長輩文康休閒活動、研習進修、諮詢、文教等服務，近年也加入更多元服務，如蘆竹老人文康中心，除了有基本的活動空間及長青教室外，3樓設日照中心，可照顧失能長輩，1樓未來將申請衛福部專案補助成立「高齡者的健身房」，做為高齡者的體適能、肌力訓練中心。

楊梅區埔心老人文康中心昨天啟用。圖／市府提供
楊梅區埔心老人文康中心昨天啟用。圖／市府提供
楊梅四維公園旁的四維社福館前天動土，建築外觀以「家」為概念設計，打造溫暖舒適空間。圖／市府提供
楊梅四維公園旁的四維社福館前天動土，建築外觀以「家」為概念設計，打造溫暖舒適空間。圖／市府提供

親子 身障 老年人口

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