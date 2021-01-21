桃園老年人口持續增加 市府設文康中心提供多元服務　

據桃園市社會局統計，桃市老年人口截至去年底約有29萬人，占全市人口13%，近年每年持續成長1到2萬人，桃市府持續興建老人文康中心，近年也推動設置老人關懷聚點、敬老卡800點補助等政策，鼓勵長輩多出門活動、終身學習、進行社會參與，以減緩老化。

社會局老人福利科長趙樹堂表示，全市目前共有19間老人文康中心，另有楊梅四維社福館、龜山社福館、大溪老人文康中心3間規畫興建中。

其中，楊梅區埔心老人文康中心，以專案補助工程費143萬5439元辦理修繕工程，檢討室內裝修、消防設施，並規畫設置表演舞台及服務櫃、改善無障礙廁所、增設辦公室空間、儲物櫃、倉庫、自動窗簾、吊扇、廚具及二樓防墜網等設備，工程於前年12月開工，去年10月取得室內裝修合格證明，昨天（20日）啟用。

位於楊梅四維公園旁的四維社福館前天（19日）動土，建築外觀以「家」為概念設計，打造溫暖舒適空間，兼具市民活動、老人文康中心、公托中心、身障福利設施、親子館等功能，1樓設置市民活動中心暨老人文康中心、2樓為公托中心及身障福利設施、3樓規畫為親子館，預計明年4月底完工。