桃園醫院防疫吃力 黃偉哲到台南責任醫院送水果

桃竹苗地區的傳染病應變醫院、衛生福利部桃園醫院，發生新冠肺炎群聚感染，台南市長黃偉哲下午帶著水果前往南區應變醫院衛生福利部台南醫院慰問，感謝醫護人員站在第一線為民眾防疫，也希望大家能夠挺住，安然度過這波疫情。

而針對桃園醫院目前出現人力嚴重不足的情況，專家呼籲各責任醫院應該進行人力盤點，台南市衛生局表示，台南目前有14家的新冠肺炎檢疫通報醫院，平常就有進行防疫的訓練，與人力盤點，以因應疫情來臨時，人員的相互支援調動。

此外，目前各家醫院也紛紛針對重症急救SOP進行演訓與改良，衛生局表示，會要求各家醫院對於相關的流程，一定要非常熟悉，最近也都持續前往各家醫院抽檢，但這是例行的工作，並非因為桃園醫院發生疫情。