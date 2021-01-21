快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園醫院防疫吃力 黃偉哲到台南責任醫院送水果

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲下午前往衛生福利部台南醫院贈送水果慰問醫護。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲下午前往衛生福利部台南醫院贈送水果慰問醫護。記者修瑞瑩／攝影

桃竹苗地區的傳染病應變醫院、衛生福利部桃園醫院，發生新冠肺炎群聚感染，台南市長黃偉哲下午帶著水果前往南區應變醫院衛生福利部台南醫院慰問，感謝醫護人員站在第一線為民眾防疫，也希望大家能夠挺住，安然度過這波疫情。

而針對桃園醫院目前出現人力嚴重不足的情況，專家呼籲各責任醫院應該進行人力盤點，台南市衛生局表示，台南目前有14家的新冠肺炎檢疫通報醫院，平常就有進行防疫的訓練，與人力盤點，以因應疫情來臨時，人員的相互支援調動。

此外，目前各家醫院也紛紛針對重症急救SOP進行演訓與改良，衛生局表示，會要求各家醫院對於相關的流程，一定要非常熟悉，最近也都持續前往各家醫院抽檢，但這是例行的工作，並非因為桃園醫院發生疫情。

黃偉哲準備蘋果與茂谷柑，贈送給14家醫院，並在部立台南醫院舉辦贈送儀式，由醫院副院長黃英哲代表接受，黃偉哲表示，目前疫情雖然發生在桃園，但是全台灣都是生命共同體，大家必須要相互支援，期待很快能夠度過這波疫情。

台南市長黃偉哲下午前往衛生福利部台南醫院贈送水果慰問醫護。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲下午前往衛生福利部台南醫院贈送水果慰問醫護。記者修瑞瑩／攝影

衛生局 新冠肺炎 黃偉哲 醫護人員

延伸閱讀

疫情升溫 黃偉哲、侯友宜力挺桃園並肩作戰

疫情延燒春節發紅包？黃偉哲：現在還不知道

澎雲苗祭「桃園禁令」 黃偉哲挺鄭文燦：台澎金馬同命

台南市府新春團拜還辦？黃偉哲：若疫情擴大就不辦

相關新聞

桃園醫院防疫吃力 黃偉哲到台南責任醫院送水果

桃竹苗地區的傳染病應變醫院、衛生福利部桃園醫院，發生新冠肺炎群聚感染，台南市長黃偉哲下午帶著水果前往南區應變醫院衛生福利...

桃園疫情升溫 桃園旅館公會理事長嘆春節旅宿衝擊大

桃園疫情增溫儼然成為風暴中心，不少飯店預訂尾牙被取消，春節、元宵訂房也受衝擊，桃園旅宿業者直呼「相當嚴重」，業績至少掉了...

為降低感染風險 竹縣救護義消即日起暫停協勤

新竹縣政府消防局表示，因新竹縣緊鄰桃園市，為防止救護義消出勤受到感染的風險，即日起縣內10個救護義消分隊、約300名志工...

竹縣峨眉鄉桶柑節評鑑賽 農民黎順安甜度達16度奪第一

新竹縣峨眉鄉種植635公頃的桶柑，產量占全國近5成，每年總產量超過1萬5000公噸，為推廣在地桶柑農特產品，鄉公所及峨眉...

未受疫情影響 新竹喜來登增設兒童主題房、電玩遊戲室

新冠肺炎疫情延燒，各地春節活動都陸續取消，新竹豐邑喜來登大飯店表示，農曆春節的客房預訂已超過2200間，目前整體春節住房...

影／苗栗宣布勿到桃園洽公 徐耀昌：防疫第一健康優先

因應國內新冠肺炎疫情升溫，苗栗縣政府今天上午也宣布即日起縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差，縣長徐耀昌強調「防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。