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桃園疫情升溫 桃園旅館公會理事長嘆春節旅宿衝擊大

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
福容大飯店今年推出年菜外帶還有冷凍宅配到府方案，業績成長3成。圖／福容大飯店提供
福容大飯店今年推出年菜外帶還有冷凍宅配到府方案，業績成長3成。圖／福容大飯店提供

桃園疫情增溫儼然成為風暴中心，不少飯店預訂尾牙被取消，春節、元宵訂房也受衝擊，桃園旅宿業者直呼「相當嚴重」，業績至少掉了4到5成，憂心疫情還會再延燒，桃市府觀旅局強調，雖然疫情緊張，但反而防疫更嚴謹，請外界多給桃園一點信心。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進說，這波疫情嚴重衝擊桃園旅宿業，很多尾牙聚餐活動紛紛取消，有的被退訂數百桌、上千多桌，損失慘重，春節期間訂房也很慘，「大家都不太敢來桃園」，訂房陸續取消，現階段以防疫為重，只能共體時艱。

桃園多家飯店無論餐廳、訂房都受到衝擊，業績下滑，在桃園有4家分店的福容大飯店初估業績也掉了4到5成，飯店說服客人不要退改延期，飯店會協助保留場地與房間，半數客人同意保留，但表示持續觀望，也有公司行號退掉尾牙改成春酒，延期舉行。

邱也感嘆，去年約在2月爆發疫情，桃園旅宿還有賺到一波尾牙，但今年明顯連尾牙聚餐、春節訂房業績都直直落，部分縣市政府還陸續宣布不要來桃園洽公、出差，擔心態勢擴大，另中央在2月推出春節疏運孝親專案，市府也有推魅力金三角旅遊方案，相信都會被疫情打亂，也盼政府嚴肅面對，未來能給予業者補貼，否則難以支撐下去。

市府觀旅局長楊勝評說，市府推出的魅力金三角旅遊免費一日遊計畫仍會持續推動，但確實有預定旅客對行程有疑慮，希望先不要去機場免稅店等室內場域，他強調，旅遊行程可請旅行社作彈性調整，「往戶外景點走，沒有問題」，由於計畫本實施到3月1日，觀旅局也研議會延長時間，讓民眾能更有餘裕地安排到桃園的旅遊行程。

楊勝評也認為，疫情升溫，影響飯店春節訂房在所難免，但他也認為，現階段反而更繃緊神經，大家以更嚴謹態度來處理，並以更高規格方式執行各項防疫措施，「緊張是好事，最怕就是鬆懈下來了」，桃園市是相對安全的地方，希望大家安心來旅遊。

疫情 訂房 春節

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