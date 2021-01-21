向民眾拜年 竹市民進黨市議會黨團製作時尚拜年看板

農曆新年將至，新竹市議會民進黨團議員們以時尚風為主題，製作時尚拜年看板，藉此與民眾拜年、 拚防疫，希望透過不同於以往的政治人物看板，給人耳目一新的時尚、未來感，除鼓舞新竹市民朋友團結向前，也要撐醫護、同抗疫。

市議會民進黨團總召李妍慧說，民進黨團6名議員擁有相同屬性的年輕思維DNA，這次在看板拍攝上大家想法一致，希望用年輕、時尚、未來感的意象將過年喜氣散播民眾。

黨團幹事長鄭美娟認為，政治工作者不該被傳統政治所束縛，運用巧思，帶給民眾全新的視覺感受，接地氣、年輕化，竹市議會民進黨團永遠與各位站作伙。

議員曾資程表示，拍攝過程中披著一件斗篷，與自己平時穿衣風格不一樣，但新嘗試很新鮮，就像民進黨團一樣持續創新、日益求新，希望繼續推動好的政策，服務市民。

議員施乃如認為，看板黨團同仁大家一拍即合，包括拍攝服飾、動作等都非常時尚、年輕，就是要帶給新竹市民不同的看板感受，透過看板，祝福大家新年快樂。

民進黨新竹市黨部主委、議員陳建名表示，竹市是年輕城市，民眾對創新感、接受度廣泛，大家穿梭市區時不妨抬頭找找，說不定民進黨團就在你身邊，團結向前，跟民眾一起過好年、拼防疫。