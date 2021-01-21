攸關頭屋鄉沙河溪兩岸安全 7200萬元工程動土

7200萬元苗栗縣頭屋鄉沙河溪沙河橋改建及二岡坪護岸防災減災工程，縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮等人今天上午開工動土，預計明年年1月完工，縣府水利處長楊明鐃說，工程符合河道治理需求，增進排洪功能，改善水患問題，保障沙河溪兩岸居民生命財產安全。

沙河橋是連絡頭屋村、曲洞村、飛鳳村要道，根據水利署第二河川局2005年後龍溪水系沙河溪治理規畫報告，沙河溪的河寬及堤高均不足，配合治理的沙河橋改建及沙河溪整治工程，徐耀昌、徐鑫榮、縣議員江村貴、孫素娥、徐筱菁、胡忠勇、楊明燁、湯維岳等人動土，焚香祈福工程平安順利。