疫情升溫 黃偉哲、侯友宜力挺桃園並肩作戰

疫情升溫，澎苗雲縣呼籲員工非必要勿去桃園。不過，台南、台中、新北及北市不但不禁，還力挺桃園；台南市長黃偉哲說，為桃園加油，新北市長侯友宜表示，會做桃園後盾，並肩作戰。

衛福部桃園醫院疫情升溫，澎湖、苗栗、雲林縣政府宣布員工非必要勿前往桃園出差。黃偉哲今天在臉書（facebook）說：「團結台灣齊心抗疫」．「台澎金馬命運共同」，台南為桃園加油，請國人同胞共同為第一線的醫護防疫人員加油。

黃偉哲指出，桃園是國境的入口，也就是台灣防疫工作的第一道防線，因此，與其他縣市相較，桃園市政府承擔最大的防疫壓力與風險。

黃偉哲表示，守護台灣要先守住國門，面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的威脅，在共同防疫的戰線上，中央地方齊心，台澎金馬同命，在桃園市承受更大防疫壓力的時候，應該給桃園人、給桃園市長鄭文燦最大的支持和協助。

台北市政府發言人陳智菡表示，北北基桃是共同生活圈，許多人都是開車、坐捷運到台北上班，除了公務員出差、校際間小規模的交流，還有龐大的通勤人口，光禁止公務員出差意義不大，若要全面禁止則會嚴重衝擊兩地人民的就業與生活，現階段沒有這樣的規畫。

台中市政府表示，防疫需要齊力合作，台灣各縣市已是共同生活圈，地方與中央防疫步調一致，中央流行疫情指揮中心並未宣布禁止各縣市政府前往桃園洽公，台中市政府目前也無此計畫，市長盧秀燕並呼籲國人，配合中央指示落實防疫，包含戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫措施，全民一起度過難關。

新北市長侯友宜指出，新北桃園是共同生活圈，新北不會置身事外，會做桃園後盾，並肩作戰；新北跟桃園是一個共同的生活圈，防疫一定是一條心，一起面對共同來解決。

他表示，很多桃園人在新北上班，很多新北人也住在桃園，新北一定做為桃園的後盾，不但在整個收治的病患撤離上，全力配合中央命令清空醫院來支援桃園，最近也提供防疫旅館100間房給中央統一調度。任何疫情絕對不可能新北市單獨作戰，一定是聯合全國來作戰，上下一條心把防疫工作做到位，因此，中央資訊一定要透明。