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為降低感染風險 竹縣救護義消即日起暫停協勤

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣目前有10個救護義消分隊、約300名志工，平均每月協助出勤1900多件救護案件。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣目前有10個救護義消分隊、約300名志工，平均每月協助出勤1900多件救護案件。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣政府消防局表示，因新竹縣緊鄰桃園市，為防止救護義消出勤受到感染的風險，即日起縣內10個救護義消分隊、約300名志工暫停出動，將視未來疫情狀況決定是否恢復協勤，至於支援火場救火的義消則不受影響。

消防局指出，新竹縣救護義消多為一天分為3班，每班約4小時，不分平、假日前往消防分隊待命，案件量較大的分隊，則偶爾會有2名救護義消協勤，全縣目前有10個救護義消分隊、約300名志工，平均每月協助出勤1900多件救護案件。

因桃園市近日爆發本土感染，而桃園緊鄰新竹縣，部分救護案件可能前往桃園市的醫院就醫，為降低感染風險，即日起暫停救護義消隨車協勤的任務。

另外，因應救護義消暫停活動，原本危急案件出勤為2救護人員、1救護義消，也將改為3名救護人員，一般案件則不受影響。

新竹 疫情

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