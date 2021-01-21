竹縣峨眉鄉桶柑節評鑑賽 農民黎順安甜度達16度奪第一

新竹縣峨眉鄉種植635公頃的桶柑，產量占全國近5成，每年總產量超過1萬5000公噸，為推廣在地桶柑農特產品，鄉公所及峨眉鄉農會今天舉辦桶柑評鑑競賽，對88點共1760台斤的桶柑果形外觀、糖度、水分含量等逐一進行評分，此次競賽中桶柑平均甜度高達14度以上，由農民黎順安以16度的高甜度奪下第一名。另外，因疫情升溫，原定本周六、日舉辦的產銷活動取消，民眾可透過峨眉鄉農會網站等方式訂購。

縣長楊文科表示，峨眉鄉的桶柑品質優良，今年桶柑的平均甜度達12度以上，他當場試吃也認為口感極佳、酸酸甜甜，吃起來風味十足，希望藉由舉辦評鑑活動，能讓峨眉農民細心種植的桶柑，行銷到全國各地。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，雖然今年受落果、乾旱及寒流影響，導致減產量約五成，但近來乾旱少水、日夜溫差大，品質反而更好，且市場需求量大，在年前平均價格在每公斤40元以上，比去年20多元增加許多，部分品質更優的，甚至每公斤價格可到80至100元，最高有每公斤200多元。

此次桶柑評鑑競賽，邀請行政院農委會桃園區農業改良場專業評審，評鑑委員、桃園農改場助理研究員施伯明表示，評鑑過程讓人非常驚艷，他發現今年桶柑甜度最高超過16度，是往年很少看到的，參賽桶柑品質都很棒，分數很難打。