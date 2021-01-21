未受疫情影響 新竹喜來登增設兒童主題房、電玩遊戲室
新冠肺炎疫情延燒，各地春節活動都陸續取消，新竹豐邑喜來登大飯店表示，農曆春節的客房預訂已超過2200間，目前整體春節住房率未受影響，但因應疫情影響國人出國安排，為擴大親子旅遊市場，飯店近日啟動「喜波波主題房」改裝計劃，新增多達14間的兒童主題房，預計從2月6日起開放入住，除了兒童硬體設施的增加，更改造喜來登行政貴賓廳，擴增成人遊憩設施，像是VR賽車電玩、Switch電玩遊戲室、撞球台和手足球等設施，出遊宅在飯店也能安心暢玩。
新竹喜來登飯店表示，除了現有的喜波波主題房「冒險森林」、「波波星球」外，將新增四大客房主題「飛行氣球」、「甜蜜烘培」、「極地探險」及「開心農場」，客房設計不僅結合飯店吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」，更規劃趣味互動拍照區及兒童木製遊具，打造安全舒適又好玩的客房空間，陪伴小朋友賴在客房也能享受開心的住宿體驗。
飯店即日起至2月28日也推出「寒假住房優惠」，住宿日期為即日起至2月28日，周日至周四入住豪華雙人房不含早餐，每房每晚超值優惠3299元，家庭房不含早餐，每房每晚4299元；豪華雙人房搭配兩客自助式早餐，每房每晚4299元起，除了享受豪華客房的舒適住宿，還能免費使用兒童遊戲設備完善的「喜波波樂園」。
2月6日起至2月16日，則提供入住房客免費參加「尋找喜波波與喜瓜瓜」互動遊戲，每間客房可於入住時獲得闖關小卡及3D眼鏡一套，戴上3D眼鏡於飯店內完成尋獲吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」的任務，即可兌換「春節限定貼紙」一份，活動期間每房加碼贈送「喜波波新春紅包袋」一組，將新年的幸福好運分享給更多民眾。
另外，因應疫情民眾年夜多數選擇不到飯店用餐，新竹喜來登飯店也說，即日起至2月16日推出「年菜外帶」預購服務，今年預購情況表現亮眼，1月4日到1月7日剛結束的「限時快閃優惠」，銷售業績較去年同期成長近一成，持續進行的年菜外帶目前預訂情況也是穩定成長。
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