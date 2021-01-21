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影／苗栗宣布勿到桃園洽公 徐耀昌：防疫第一健康優先

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午宣布非必要勿到桃園洽公，縣長徐耀昌(中)在新春贈春聯活動記者會中也提醒民眾加強防疫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午宣布非必要勿到桃園洽公，縣長徐耀昌(中)在新春贈春聯活動記者會中也提醒民眾加強防疫。記者胡蓬生／攝影

因應國內新冠肺炎疫情升溫，苗栗縣政府今天上午也宣布即日起縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差，縣長徐耀昌強調「防疫第一、健康優先」，這次部立桃園醫院爆發的疫情引起極大恐慌，桃竹竹苗是共同生活圈，往來接觸頻繁，民眾在公共場所務必提高防疫警覺。

繼澎湖縣宣布禁止所屬員工到桃園出差後，苗栗縣政府今天上午也宣布縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差，縣府上午舉辦新春 贈春聯記者會，苗栗縣衛生局長張蕊仙也到場宣導防疫，徐耀昌呼籲民眾務必做好防疫工作，確保自身安全健康。

徐耀昌指出，桃竹竹苗是共同生活圈，往來接觸頻繁，公務固然重要，但仍可以用電話聯繫、電子公文等方式來處理，以避免因洽公、出差引發防疫的顧慮。

去年新冠肺炎疫情爆發之初，苗栗縣僅出現3名境外移入的確診者，迄今也僅再增加7人，共10名確診者，且幾乎都是境外移入在外縣市集中檢疫發現的確診病例，縣內疫情發展相對單純，縣長徐耀昌經常在記者會中宣導防疫的重要，盼縣民共同做好防疫工作，維護縣內民眾及自身健康。

徐耀昌 疫情 苗栗縣

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