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水源里行動咖啡車飄香 曾翰揚行動服務搏感情

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀。圖／民進黨新竹市黨部提供
最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀。圖／民進黨新竹市黨部提供

新竹市水源里長補選進入最後衝刺階段，本周已完成號次抽籤作業，民進黨徵召提名的25歲新人曾翰揚抽中3號，喊出祝福鄉親新年頭舊年尾「三陽開泰，萬事OK」口號，要請民眾全力支持，希望能為水源里注入新活力。

最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀，咖啡和薑茶一杯端過一杯，用不一樣的方式博感情。曾翰揚說，用這種方式在里內宣傳，選民反應不錯，三輪車騎到哪，看見里民就請大家喝茶聊天，鄉親們有需要服務的地方，他就直接記錄下來，也成為另一種里民行動服務的概念。

民進黨新竹市黨部主委陳建名說，民進黨很不一樣的地方就是願意給年輕人機會，曾翰揚雖年輕，但已有選民服務的歷練，他不但透過網路做即時的服務，現在更加入非常有創意的行動服務，讓民眾感受到年輕民眾的熱忱與效率，未來曾一定會以里民利益為優先，也可以勝任里長職務，希望里民能加油支持。

最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀。圖／民進黨新竹市黨部提供
最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀。圖／民進黨新竹市黨部提供
最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀。圖／民進黨新竹市黨部提供
最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨 新竹 咖啡

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