水源里行動咖啡車飄香 曾翰揚行動服務搏感情

新竹市水源里長補選進入最後衝刺階段，本周已完成號次抽籤作業，民進黨徵召提名的25歲新人曾翰揚抽中3號，喊出祝福鄉親新年頭舊年尾「三陽開泰，萬事OK」口號，要請民眾全力支持，希望能為水源里注入新活力。

最近曾翰揚騎著特製的三輪車熱情邀民眾品嚐美味咖啡，吸引許多鄉親朋友駐足圍觀，咖啡和薑茶一杯端過一杯，用不一樣的方式博感情。曾翰揚說，用這種方式在里內宣傳，選民反應不錯，三輪車騎到哪，看見里民就請大家喝茶聊天，鄉親們有需要服務的地方，他就直接記錄下來，也成為另一種里民行動服務的概念。