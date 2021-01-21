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南門市場開市一律戴口罩 黃適卓募10萬個送攤商

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
前立委黃適卓（右）募集10萬片口罩，向南門市場攤商發送每攤10片口罩，向攤商表達溫暖，度過疫情。記者曾增勳／攝影
前立委黃適卓（右）募集10萬片口罩，向南門市場攤商發送每攤10片口罩，向攤商表達溫暖，度過疫情。記者曾增勳／攝影

衛福部桃園醫院醫護染疫擴散，桃園市桃園南門市場休市大消毒後，今天早上開市恢復營業，攤商一律戴口罩，前立委黃適卓募集10萬片口罩，分裝每包10片，他早上會同南門市場管委會代表前往市場，向每攤商發送1包口罩，受攤商歡迎，黃適卓說，南門市場受疫情波及，很多攤商是老朋友，他發起送口罩行動，希望攤商感受社會溫暖，度過疫情。

桃園南門市場開市恢復營業，受到疫清衝擊，市場冷清，原本車水馬龍、人潮擁擠場面不見，剩下零星客人光顧，營業攤商大吐苦水「沒有客人，生意很慘」，黃適由在南門市場管委會代表陪同，一攤一攤向每個攤商發送一包（10片）口罩，希望攤商做好防疫措施。

黃適卓說，他從小時候起，全家就是去南門市場採買，如今該市場受到疫情波及，心中感同身受，因此他向朋友發起募集送攤商口罩行動，總共募集1萬包、每包裝10片，總共10萬片，適時發給攤商防疫，表達社會的溫暖，協助攤商一起度過疫情。

南門市場管委會總幹事黃清河說，管委會要求攤商一律戴口罩做生意，鄭市長也宣布不戴口罩進傳統市場，要罰3千到1萬5千元，希望大家戴口罩做好防疫。吳姓攤商說，現在規定做生意要戴口罩，適時收到口罩窩心。

前立委黃適卓（中）募集10萬片口罩，向南門市場攤商發送每攤10片口罩，向攤商表達溫暖，度過疫情。記者曾增勳／攝影
前立委黃適卓（中）募集10萬片口罩，向南門市場攤商發送每攤10片口罩，向攤商表達溫暖，度過疫情。記者曾增勳／攝影
前立委黃適卓（中）募集10萬片口罩，向南門市場攤商發送每攤10片口罩，向攤商表達溫暖，度過疫情。記者曾增勳／攝影
前立委黃適卓（中）募集10萬片口罩，向南門市場攤商發送每攤10片口罩，向攤商表達溫暖，度過疫情。記者曾增勳／攝影

口罩 疫情 傳統市場

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