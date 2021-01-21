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攏嘸人啦！桃園南門市場賣菜嬤嘆前所未見冷清

攝影中心 / 記者杜建重／即時報導
消毒休市兩天後的桃園南門市場今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，市場出現從未有過的冷清景象，攤商無言以對。記者杜建重／攝影
消毒休市兩天後的桃園南門市場今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，市場出現從未有過的冷清景象，攤商無言以對。記者杜建重／攝影

由於染疫女護理夫婦曾逛桃園南門市場，市府在休市兩天消毒後，今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，重新營業後的南門市場非但不見往日人潮，許多攤位也乾脆休息，攤商們抱怨，這是從未出現的冷清景象。

部立桃園醫院女護理夫婦確診新冠肺炎，十三、十六日中午曾到桃園南門市場停留購物、吃東西，消息傳開後，桃園市府立即封閉市場並派員消毒，而在休市兩天後，南門市場今天上午重新營業，一早未見採買人潮，平日車水馬龍人聲鼎沸的市集如今卻是冷冷清清，市場攤販異口同聲抱怨沒人來，一看到記者採訪，都是同一句話：「攏嘸人啦」，擔心打亂生計，不知何時才能恢復正常。

除此之外，恢復營業後的南門市場也加強防疫，除了攤商自己做好消毒工作，管理員更站在市場出入口，提醒進入市場的民眾戴上口罩，把安全防護做到位，希望挽回昔日的人潮。

桃園南門市場菜販等不到人採買，無奈滑手機打發時間。記者杜建重／攝影
桃園南門市場菜販等不到人採買，無奈滑手機打發時間。記者杜建重／攝影
染疫女護理曾逛桃園南門市場，消毒休市兩天後今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，市場出現從未有過的冷清景象。記者杜建重／攝影
染疫女護理曾逛桃園南門市場，消毒休市兩天後今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，市場出現從未有過的冷清景象。記者杜建重／攝影
休市兩天消毒的桃園南門市場今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，市場冷冷清清，一位賣菜的老阿嬤等不到民眾採買，嘴裡直唸著「嘸人啦」！記者杜建重／攝影
休市兩天消毒的桃園南門市場今早重新營業，但因民眾仍有顧忌，市場冷冷清清，一位賣菜的老阿嬤等不到民眾採買，嘴裡直唸著「嘸人啦」！記者杜建重／攝影

新冠肺炎 口罩

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