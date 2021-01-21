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21輛藍寶堅尼點亮南園 山中車聚熱血沸騰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
藍寶堅尼車隊日前到新竹南園車聚，吸引遊客目光。圖／童姓老師提供
藍寶堅尼車隊日前到新竹南園車聚，吸引遊客目光。圖／童姓老師提供

新竹知名觀光景點南園，19日有21輛藍寶堅尼跑車、休旅車組成的車隊，來此車聚，車子分兩列排開，令人大開眼界。台南童姓老師前往旅遊，躬逢其盛，表示曾在歐洲遇上藍寶堅尼車隊，但沒有在南園所看的這麼多，值回票價。

占地27公頃的南園是新竹知名觀光景點之一，更被稱為華人世界最大山中園林。童姓老師說，19日到南園旅遊，接近中午時分，突然有藍寶堅尼的車隊進入，令人為之一亮，紫色、藍、白色、黃色等跑車、休旅車，很有次序地在停車旁道路分兩列，很有次序地停放，除了賞心悅目，也讓人熱血沸騰。

車子停妥後，吸引來此遊園的旅客拍照，有遊客說，第一次遇到藍寶堅尼車隊車聚，是很luck的一天。童老師說，多年前曾到歐洲旅遊，也曾在景點遇上藍寶堅尼車隊，不過，沒到20輛，這次看到21輛，算是最多一次。

童老師說，有詢問車友，車友說他們來自北部，過去車距的活動不會很多，去年起因為疫情的關係，沒有出國旅遊，車聚的時間增加，但景點多選擇遊客不是很多的秘境，保持低調。

這21輛藍寶堅尼總市值多少？有車友說，超過兩億元。

藍寶堅尼車隊日前到新竹南園車聚，吸引遊客目光。圖／童姓老師提供
藍寶堅尼車隊日前到新竹南園車聚，吸引遊客目光。圖／童姓老師提供
藍寶堅尼車隊日前到新竹南園車聚，吸引遊客目光。圖／童姓老師提供
藍寶堅尼車隊日前到新竹南園車聚，吸引遊客目光。圖／童姓老師提供

藍寶堅尼 新竹 休旅車

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