疫情延燒！新竹飯店業未見影響 老爺酒店推年菜外帶
新冠肺炎疫情延燒，各地春節活動都陸續取消，2021年台灣燈會原定於2月26日到3月7日在新竹市舉辦，也因燈會聚集百萬人潮和跨區人流易形成防疫破口宣布停辦；不過，疫情升溫並未對竹市的飯店旅宿業造成顯著影響，新竹老爺酒店春節、元宵的訂房率仍高達8成以上，煙波國際觀光集團也說對散客的影響不大。
新竹老爺酒店指出，由於老爺酒店地點離市中心有些距離，燈會停辦對飯店造成的影響不大，沒有明顯的退房率。加上民眾訂房會考慮到疫情等各項不確定因素，通常會等到自身規畫活動的兩周前才會訂房。
另外，往年除夕夜到飯店圍爐的情形愈來普遍，今年受疫情影響，新竹老爺酒店的年菜外帶量比往年增加一倍，店內也順勢推出經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，且全部都能直送家中，讓民眾在家大啖五星美食。
新竹老爺酒店指出，春節期間各餐廳均正常營業，中西日式薈萃的「Le Café自助餐廳」有多款異國特色料理滿足民眾味蕾；「明宮粵菜廳」則有精選經典港點及中華料理，並嚴選台灣茗茶融合典雅溫馨的空間，給予舒適的用餐體驗。「中山日本料理」則有精緻日式套餐、單點佳餚、和風桌菜及最受歡迎的壽喜燒吃到飽，還有各式海陸風味鐵板套餐的「老爺鐵板燒」。
煙波國際觀光集團指出，近期部桃事件團體客部分稍微受到些許影響取消入住，波集團也已立即將飯店防疫工作層級拉升最高規格，包含全日飯店進出把關及嚴密確實的消毒清潔工作，同時也全面落實飯店同仁健康管理。
煙波集團也於今年首次推出「煙波星級年菜外帶」，內含七道經典菜式，「鴻運鮑魚三元拚」以冷滷手法將特選九孔鮑、深海花枝保持Q彈口感，搭配鮮味十足的烏魚子；「金蒜避風塘海蝦」將蒜酥炸至金黃香脆，與大蝦的鮮甜彈口相映成趣；「宮廷醬燒豬腱骨」兼具油脂香氣與咬勁；「闔家平安慶有餘」將特選黃魚先用濕粉沾裹，再灑以乾粉下鍋油炸，讓魚皮保持脆口；「干貝娃菜燉鳳凰」特選全雞熬煮湯底，再放入娃娃菜，並以干貝絲提鮮；「步步高升迎新春」內含鴛鴦辣味飄香飯及XO醬金磚蘿蔔糕，以道地港式做法演繹飽腹主食。
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