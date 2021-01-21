疫情延燒！新竹飯店業未見影響 老爺酒店推年菜外帶

新冠肺炎疫情延燒，各地春節活動都陸續取消，2021年台灣燈會原定於2月26日到3月7日在新竹市舉辦，也因燈會聚集百萬人潮和跨區人流易形成防疫破口宣布停辦；不過，疫情升溫並未對竹市的飯店旅宿業造成顯著影響，新竹老爺酒店春節、元宵的訂房率仍高達8成以上，煙波國際觀光集團也說對散客的影響不大。

新竹老爺酒店指出，由於老爺酒店地點離市中心有些距離，燈會停辦對飯店造成的影響不大，沒有明顯的退房率。加上民眾訂房會考慮到疫情等各項不確定因素，通常會等到自身規畫活動的兩周前才會訂房。

另外，往年除夕夜到飯店圍爐的情形愈來普遍，今年受疫情影響，新竹老爺酒店的年菜外帶量比往年增加一倍，店內也順勢推出經典的中式桌菜、西式異國饗宴或職人嚴選的日式桌菜，且全部都能直送家中，讓民眾在家大啖五星美食。

新竹老爺酒店指出，春節期間各餐廳均正常營業，中西日式薈萃的「Le Café自助餐廳」有多款異國特色料理滿足民眾味蕾；「明宮粵菜廳」則有精選經典港點及中華料理，並嚴選台灣茗茶融合典雅溫馨的空間，給予舒適的用餐體驗。「中山日本料理」則有精緻日式套餐、單點佳餚、和風桌菜及最受歡迎的壽喜燒吃到飽，還有各式海陸風味鐵板套餐的「老爺鐵板燒」。

煙波國際觀光集團指出，近期部桃事件團體客部分稍微受到些許影響取消入住，波集團也已立即將飯店防疫工作層級拉升最高規格，包含全日飯店進出把關及嚴密確實的消毒清潔工作，同時也全面落實飯店同仁健康管理。