竹縣中正國中廁所改建 國樂、舞獅馬賽克拼貼好吸睛

新竹縣中正國中獲教育部國教署助進行老舊廁所整修，融入學校國樂、舞獅等社團特色，在牆壁上以馬賽克方式拼貼出醒獅戰鼓與各種國樂，並改善排水、通風、乾淨衛生，讓原本平凡的廁所，搖身一變成為校園藝術角。

中正國中校長童鳳嬌表示，學校醒獅隊創立於1999年，藉由學長制傳承技藝，隊員自動自發、默契十足，在全縣性活動都有熱鬧精彩的演出，2018年學校又成立國樂團，參加學生不少來自單親、隔代教養家庭，首批樂器還是向教育部媒合平台申請的二手樂器，在老師指導下加上學生勤奮練習，讓原本沒有音樂基礎訓練的國樂團，2019年第一次參加全縣音樂比賽就獲得優等佳績。

童鳳嬌說，學校爭取教育部約279萬元補助，改善老舊廁所採光不良、如廁的空間狹窄等情形，近期完工，整修後的廁所動線簡單流暢沒有死角，讓老師、學生和家長都安心，外觀上不僅在外牆上鑲嵌國樂樂器作為裝飾，內牆則有用馬賽克拼貼穿著校服手拿樂器的國樂寶寶，及正在舞獅打鼓的小獅子。

另外，木質門板也讓人感受到溫度與氣質，連燈具、洗手台都精心挑選和設計，增添活潑的氣息。