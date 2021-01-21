桃園大溪公所寒冬送暖弱勢家庭 發送關懷金

時值歲末年終之際，桃園市大溪區公所為讓區內弱勢家庭，在寒冬中感受社會的溫暖，於春節前夕今天起至1月27日，早上9點至下午5點，在公所發送年節關懷禮券，方便自行採買所需物品，安心過好年。

大溪區長陳嘉聰表示，年關將近，在家家戶戶歡欣採買年節用品的日子裡，對於經濟弱勢的家庭來說無疑是雪上加霜。為減輕他們的生活負擔，從去年開始改以發放低收入戶每戶700元的商品禮券，讓他們自行採買生活或年節所需的物品。

另外，大溪區也有許多善心團體關懷弱勢、愛心不落人後，提供白米、禮券等各項物資，以實際行動來幫助弱勢家庭，也期盼更多民間團體、社會大眾共襄盛舉。