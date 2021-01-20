桃園北橫上巴陵山坡櫻花搶先看 復興區長盼今年不塞車

桃園市復興區長游正英今天表示，為做好交通疏導，公所昨天召開上巴陵櫻花季交通疏導會議，風管處、警方和公所提出不得封路、整點放行、單向行駛、識別通行、單邊停車、九人座車加入運輸等方法，致力提升復興區觀光旅遊產業品質。

市府原民局、風管處、大溪警分局、華陵里辦、社區發展協會、上巴陵形象商圈，與計程車、民宿、景點等業者代表近70人参加協調會。游正英表示，上巴陵櫻花季能為復興區帶來眾多人潮，同時帶來客觀的商機，如何解決交通堵塞並兼顧民宿、餐廳、露營區、景點及運輸業者生意，都在會議提出解決的方法。