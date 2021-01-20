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戴口罩、勤洗手 桃市衛生局長：我隨時身上帶消毒酒精

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市衛生局長王文彥今天也在市政會議防疫專案報告上提醒大家謹記戴口罩、清潔雙手，還當場拿出口袋放著的小瓶裝75%酒精，示範清潔消毒雙手。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局長王文彥今天也在市政會議防疫專案報告上提醒大家謹記戴口罩、清潔雙手，還當場拿出口袋放著的小瓶裝75%酒精，示範清潔消毒雙手。記者張裕珍／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者者會上呼籲，民眾除了戴好口罩外，也拜託隨身攜帶酒精消毒；無獨有偶，桃園市衛生局長王文彥今天在市政會議防疫專案報告上也提出相同叮嚀，還當場拿出口袋放著的小瓶裝75%酒精，示範清潔消毒雙手，「像我隨時一定可以拿到酒精，隨時可以消毒」，希望大家都能養成習慣。

王文彥說，面對疫情升溫，最重要防疫方式還是希望市民養成戴口罩習慣，8大類場所 公告違者開罰，但處罰仍是消極手段，積極面還是希望大家都要做到，自己昨天也在

辦公室巡一趟，提醒沒戴口罩同仁要戴上，一旦養成習慣，平常外出也就會戴口罩。

戴口罩、勤洗手是防疫不二法門，王文彥也強調，每個人身上最好要有1瓶消毒酒精，隨時可以消毒，他也拿出先前企業捐贈的小瓶裝的消毒酒精，示範消毒雙手確保清潔，他希望大家可以養成習慣，市府也將視疫情變化狀況，隨時調整防疫作為。

桃園市衛生局長王文彥今天也在市政會議防疫專案報告上提醒大家謹記戴口罩、清潔雙手，還當場拿出口袋放著的小瓶裝75%酒精，示範清潔消毒雙手。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局長王文彥今天也在市政會議防疫專案報告上提醒大家謹記戴口罩、清潔雙手，還當場拿出口袋放著的小瓶裝75%酒精，示範清潔消毒雙手。記者張裕珍／攝影

口罩 酒精

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