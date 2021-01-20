新屋藻礁巡護工作站揭牌 新屋溪水質監測站今啟用

桃園市長鄭文燦今天在新屋藻礁生態園區與海洋委員會海巡署北部分署長廖雲宏，共同為藻礁巡護工作站揭牌，宣示中央與地方團結護礁，未來加強巡邏及重點守望，同時，新屋溪水質監測站今啟用，觀音溪檢測站也預計今年8月完工。

鄭文燦今視察「新屋溪水質監測站」時表示，桃園擁有全台最大、生長最完整的藻礁地形，2014年將最精華的觀新藻礁畫定為保護區加強保護，新屋溪出海口因位於核心區內，於離海口最近的台61橋下設置海岸水質監測站，可自動採水檢測10種水質項目，透過24小時全天候監控，一旦發現水質、水色異常，可立即通知稽查人員迅速前往追查汙染來源，不僅遏止不肖業者偷排廢水外，，更可提供水質水量資料，做為藻礁復育計畫的決策參考。

另外，也同步設置垃圾攔截網，將來自河川上游的垃圾一網打盡，藉以降低塑膠垃圾對於海洋生物的危害。

鄭文燦說，海岸水質監測網是保護海洋的第一道防線，第一座埔心溪測站於前年8月啟用，保護許厝港濕地生態。今天第二座設於新屋溪出海口，負責保護觀新藻礁，檢測功能更優化，擁有智慧型即時監測站，連結環保天羅地網及E化派遣系統，以快速掌握水質汙染源，提高稽查效率。第三座則設於觀音溪出海口，加強保護大潭藻礁及白玉藻礁，預計今年8月完工啟用，並布設2處垃圾攔截網，增購光學式漏油偵測器、便攜式攔油索及適合海岸地形的緊急應變車輛，以擴大油汙汙染預警，縮短應變時間，降低藻礁受損的機率與風險。