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桃園中正路捷運綠線施工範圍調整 市府籲提前改道

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區中正路正在進行地下化G10至G12站連續壁工程，市府捷運工程局今天指出，因施工範圍調整，25日起施工圍籬將由中正路東側移設至中正路西側，提醒民眾注意通行。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園區中正路正在進行地下化G10至G12站連續壁工程，市府捷運工程局今天指出，因施工範圍調整，25日起施工圍籬將由中正路東側移設至中正路西側，提醒民眾注意通行。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線工程持續推展，桃園區中正路正在進行地下化G10至G12站連續壁工程，市府捷運工程局今天指出，因施工範圍調整，25日起施工圍籬將由中正路東側移設至中正路西側，提醒民眾行經該路段時注意交通告示牌面引導，或盡量配合改道通行。

市府捷運工程局指出，捷運綠線G10站（中正大興西路口）、G11站（中正南平路口）、G12站（中正蘆興南路口）連續壁工程已經告一段落，為進行下階段施工，工區圍籬25日起將陸續移設至中正路西側，且工項內容不同，圍籬形式也將必要微調。

不過，捷運工程局長陳文德說，圍籬移設後仍可維持雙向至少2車道通行，公車站牌不受影響，民眾仍可於原來位置上下車，但為避免用路人塞車影響行程，仍建議行經桃園區中正路或大興西路者，提前改道慈文路、經國路、南平路或莊敬路，若往蘆竹區中正北路方向，建議改道永安路、富國路一段、富國路二段、南青路或富國路三段。

市府捷運工程局也提醒民眾，施工期間桃園區中正路部分路口禁止迴轉、禁止左轉，工區速限30公里，請民眾多加配合，市民朋友也可以利用捷運工程局官方網站以及（CMS）道路交通LED看板了解即時交通資訊，施工期間不便之處請共同配合體諒。

桃園區中正路正在進行地下化G10至G12站連續壁工程，市府捷運工程局今天指出，因施工範圍調整，25日起施工圍籬將由中正路東側移設至中正路西側，提醒民眾注意通行。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園區中正路正在進行地下化G10至G12站連續壁工程，市府捷運工程局今天指出，因施工範圍調整，25日起施工圍籬將由中正路東側移設至中正路西側，提醒民眾注意通行。圖／桃園市捷運工程局提供

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