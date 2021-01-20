桃園街頭藝人8月改登記制 北北基桃一證通用

為讓街頭藝人回歸市場機制，不少縣市陸續施行或發布將街頭藝人改為登記制，桃園市文化局今天在市政會議進行專案報告，宣布桃園市街頭藝人也將在8月起實施登記制，同時將祭出友善展演環境與輔導獎勵的配套措施，另也將加入北北基桃合作方案，只要在其中1個縣市登記，就可到其他合作縣市的街頭藝人開放場地申請演出。

桃園市街頭藝人推出甄審制已有15年，文化局指出，每年都吸引各縣市喜愛街頭展出的優秀藝術人才報考，不分老少、國籍、性別，也有不少名人投入街頭藝人考照，桃園市報考人數也年年屢創新高，目前累計821組街頭藝人領有桃園市街頭藝人證照。

因應文化部2017年9月透過文化機關主管會報，建議各縣市檢討街頭藝人制度改採登記制，迄今已有基隆、台南、苗栗與屏東縣實施登記制，雙北、台中、高雄與竹縣也發布要改登記制，桃園市也確定跟進將在8月正式上路，並訂定桃園市街頭藝人申請作業要點、桃園市街頭藝人登記申請及發證收費標準等法令配套。

至於原有821組街頭藝人何去從？市府文化局表演藝術科長楊宗哲說，文化局會向既有街頭藝人聯繫確認，直接協助登記取得街頭藝人證照，不影響權益，文化局也預計將以競賽或徵選方式選出優秀街頭藝人並建立資料庫，鼓勵公家機關邀演提供演出費。

桃園市文化局指出，8月開始受理街頭藝人登記，也將加入北北基的街頭藝人合作方案，4縣市登記、換證收費標準一致，登記申請費200元、換證費100元，全面採取1人1證制度，和資訊共享、證件通用等，登記資料與違規情形4縣市也可互相分享。