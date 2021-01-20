竹縣尖石鄉3道路工程完工啟用 居民遊客出入更安全
新竹縣尖石鄉玉峰村部落聯絡道路因年久失修，部分路面已嚴重損毀，影響居民及遊客行車安全，新竹縣政府爭取原住民族委員會「原住民族部落特色道路改善計畫」補助，改善石磊道路、司馬庫斯道路和李埔部落道路，今天完工啟用，提升周邊部落聯外交通安全。另外，去年啟動的尖石鄉五所文化健康站改善工程，今天也一同完工啟用。
縣長楊文科表示，尖石鄉是泰雅族原住民的故鄉，擁有豐富的天然景觀資源，是「新竹縣的綠色命脈」，這次道路改善完工，除讓居民往來更安全，也能讓遊客擁有更優質便捷的觀光體驗。
原民會主委夷將．拔路兒說，尖石鄉玉峰村是歷年來原民會「原住民族部落特色道路改善計畫」投入補助金額最多、改善路段最長的村里，這3條道路完工後，可串連周邊高山蔬菜種植區，以及老鷹溪步道、馬里光步道、玉峰瀑布、上帝的部落等特色景點，可帶來農產品運輸及觀光旅遊經濟效益。
此次完工的3項工程，玉峰村李埔部落特色道路改善工程核定總經費為2191萬7800元，石磊道路改善工程第二期核定總經費為3351萬2920元，司馬庫斯道路改善工程第三期核定總經費為1453萬6878元，3項總核定經費共6996萬元。
啟用典禮結束後，楊文科也前往老鷹溪步道視察設施維護情況。楊文科說，老鷹溪瀑布近來被稱為秘境景點，溪流水質極為乾淨，可見苦花魚悠游，抬頭也有機會看到老鷹盤旋，歡迎喜愛戶外活動的民眾來遊玩。
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