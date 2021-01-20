快訊

部桃確診個案增5個新足跡！ 廣德海鮮餐廳、福隆粩、麥當勞等

部桃疫情擴大 1/16至19已出院者、陪病者啟動回溯機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗特色館拚活化 進駐及招租雙拚創商機

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」拚活化，陶藝相關社團進駐展示創作。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」拚活化，陶藝相關社團進駐展示創作。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」拚活化，縣府文化觀光局文創產業科等單位最近陸續進駐，「雙拼」約570坪的遊客中心、餐廳、咖啡廳近日內招租，希望以陶瓷博物館為核心，打造陶藝、文創及農特產品展售園區，吸引遊客進來，並創造商機。

苗栗特色館前身是軍方營區，面積約2.1公頃，縣府爭取撥用，開發旅客服務映象園區，7年前改苗栗特色館，因台72線通車等因素，園區不復昔日榮景，文觀局評估決定一改過去縣府整區標租託管經營模式，收回管理並希望農曆年前完成遊客中心、餐廳、咖啡廳招租，進一步活化園區。

文觀局指出，特色館新經營模式，規畫以陶瓷博物館為核心館舍，周邊特展長廊、工作坊、傳產區為衛星館舍，保留做為陶瓷文化藝術平台，文創產業科、社區營造推動辦公室、公館鄉農會、.苗栗縣觀光協會、茅鄉炭坊、以斯帖工作坊、旋轉陶器，及苗栗縣陶藝、山城藝術文化、文化產業藝術、柴燒陶藝創作協會陸續進駐。

活化園區苗栗窯及工作坊租借機制，加上每年苗栗陶藝術節，國內、外陶藝名家駐村創作等，希望打造更豐富多元的園區，可以參觀並體驗陶瓷藝術文化，還有文創、農特產等攤位，遊客開車走台72線，路過不會錯過，轉進台6線旁的特色館，不同的旅遊經驗。

苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」最近改變經營模式，「雙拼」拚活化。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」最近改變經營模式，「雙拼」拚活化。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」內苗栗窯租借燒窯創作，提供遊客貼進陶藝文化不同的經驗。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」內苗栗窯租借燒窯創作，提供遊客貼進陶藝文化不同的經驗。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」示範四方窯，遊客可以貼近觀察。記者范榮達／攝影拚
苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」示範四方窯，遊客可以貼近觀察。記者范榮達／攝影拚

文創產業 陶藝 咖啡廳

延伸閱讀

影／客語認證通過苗栗發獎金 即日起開放申請

Google台灣位於板橋的新辦公園區 正式落成啟用

台南梅嶺超美梅園！梅農夫妻用心整理 打造「梅樹賞花饗宴」免費參觀

潘文忠訪真理台灣文學資料館推手 張良澤：夢想成立國家園區

相關新聞

延遲性寒害！ 桃園埤塘養殖台灣鯛凍死 浮起畫面曝光

幾波寒流後，桃園埤塘養殖業者出現延遲性寒害，這幾天天氣回暖，埤塘養殖的台灣鯛陸續浮起，災損尚難以估計；業者表示，寒害是天...

尋找繼承人 竹縣逾900公頃、價值百億的土地未辦登記

新竹縣政府地政處統計，截至1月17日止，縣內由地政機關列冊管理的土地，逾期未辦繼承登記已達2萬333筆，面積逾909公頃...

竹縣尖石鄉3道路工程完工啟用 居民遊客出入更安全

新竹縣尖石鄉玉峰村部落聯絡道路因年久失修，部分路面已嚴重損毀，影響居民及遊客行車安全，新竹縣政府爭取原住民族委員會「原住...

苗栗特色館拚活化 進駐及招租雙拚創商機

苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」拚活化，縣府文化觀光局文創產業科等單位最近陸續進駐，「雙拼」約570坪的遊客中心、餐廳、咖啡廳...

部桃清空其他醫院工作量增 為醫護送暖也請來這裡

桃園市議員楊家俍今天上午和團隊，帶著服務處和各界送的飲料、雞排等物資，到聯新國際醫院為醫護人員送暖加油。楊家俍表示中央展...

竹縣托嬰中心謝絕訪客 中醫大新竹附醫禁止探病

因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處今天公佈托嬰中心謝絕訪客、兒少、身心障礙、老人住宿型機構限家屬預約探訪等7項措施，希望民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。