苗栗特色館拚活化 進駐及招租雙拚創商機

苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」拚活化，縣府文化觀光局文創產業科等單位最近陸續進駐，「雙拼」約570坪的遊客中心、餐廳、咖啡廳近日內招租，希望以陶瓷博物館為核心，打造陶藝、文創及農特產品展售園區，吸引遊客進來，並創造商機。

苗栗特色館前身是軍方營區，面積約2.1公頃，縣府爭取撥用，開發旅客服務映象園區，7年前改苗栗特色館，因台72線通車等因素，園區不復昔日榮景，文觀局評估決定一改過去縣府整區標租託管經營模式，收回管理並希望農曆年前完成遊客中心、餐廳、咖啡廳招租，進一步活化園區。

文觀局指出，特色館新經營模式，規畫以陶瓷博物館為核心館舍，周邊特展長廊、工作坊、傳產區為衛星館舍，保留做為陶瓷文化藝術平台，文創產業科、社區營造推動辦公室、公館鄉農會、.苗栗縣觀光協會、茅鄉炭坊、以斯帖工作坊、旋轉陶器，及苗栗縣陶藝、山城藝術文化、文化產業藝術、柴燒陶藝創作協會陸續進駐。