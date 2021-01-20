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部桃清空其他醫院工作量增 為醫護送暖也請來這裡
桃園市議員楊家俍今天上午和團隊，帶著服務處和各界送的飲料、雞排等物資，到聯新國際醫院為醫護人員送暖加油。楊家俍表示中央展開清空部立桃園醫院防疫工作，鄰近醫院必須分擔部桃原有的醫療量，相當辛苦，他建議民眾如果要送暖，可以送到這些醫院，畢竟每一位第一線醫護人員都需要社會關懷。
中央流行疫情指揮中心提高部立桃園醫院的防疫規格，除了在現場成立前進指揮中心、調動化學兵消毒，還進一步計畫清空醫院，安排病房病患轉往至少6家醫院，連帶提高其他醫院的工作量。
楊家俍上午到聯新國際醫院，贈送的物資包括Do Tea 做茶人家手搖飲曾子和老闆送的鮮奶茶200杯，陳記鹹酥雞陳輝弘老闆送50份雞排，另外Lasko樂司科及暐肯照明劉世煌總經理送多份電子口哨、抗菌洗手慕絲、七盞茶手搖飲料。
聯新國際醫院院長黃忠智（胸腔科權威）、公共事務中心執行長謝彰文和護理部主管、護理師都在醫院歡迎楊家俍送暖，並表示目前門診、急診和病房服務量確實增加許多，不過還在醫護人員能負擔的範圍內，大家遵守分艙分流等防疫措施，為病友也為醫護人員健康嚴格把關。
對楊家俍服務處代表地方上店家、公司企業送暖，黃忠智、謝彰文和護理人員都表示很溫馨，手搖飲料和雞排等更是想吃的美食，社會大眾能想到他們並加油打氣，大家相當開心和感動。
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