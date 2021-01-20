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竹縣托嬰中心謝絕訪客 中醫大新竹附醫禁止探病

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
社會處表示，即日起縣內托嬰中心謝絕訪客，托育資源中心限制人數開放。圖／聯合報系資料照
社會處表示，即日起縣內托嬰中心謝絕訪客，托育資源中心限制人數開放。圖／聯合報系資料照

因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處今天公佈托嬰中心謝絕訪客、兒少、身心障礙、老人住宿型機構限家屬預約探訪等7項措施，希望民眾配合防疫，保護自己也保護他人。

社會處表示，即日起縣內托嬰中心謝絕訪客，托育資源中心限制人數開放，兒少、身心障礙及老人住宿型機構則限家屬採預約探訪。

社區關懷據點維持正常運作，但加強防疫措施；保母、志工、早期療育、長青學苑、婦女及新住民等訓練研習活動，100人以上暫緩辦理；社運、身心障礙團體補助活動，室內100人以上、室外500人以上，至3月31日前暫緩辦理，人民團體理監事改選則可申請延長3個月辦理。

中國醫藥大學新竹附設醫院也表示，即日起該院全面禁止探病，陪病限1人，由護理站發放陪病證；加護病房會客時間為每天一次，上午10點半到11點，由加護病房發放陪病證，才可進入加護病房探病。另外，居家檢疫或是國外家屬，加護病房會擇時間提供視訊探病。

感染科主任張凱音也提醒，民眾進入醫院需持健保卡查檢旅遊史、實名制登錄、量測體溫，酒精洗手並全程戴口罩，凡發燒(37.5度C以上)，請掛急診就診。居家檢疫期間有醫療需求者，均須通報1922按指示就醫。

民眾進入醫院需持健保卡查檢旅遊史、實名制登錄、量測體溫，酒精洗手並全程戴口罩。記者陳斯穎／攝影
民眾進入醫院需持健保卡查檢旅遊史、實名制登錄、量測體溫，酒精洗手並全程戴口罩。記者陳斯穎／攝影

居家檢疫 新竹 托嬰

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