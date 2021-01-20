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影／客語認證通過苗栗發獎金 即日起開放申請

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府鼓勵民眾多講客語及提升客語能力，今年特別針對通過客語中高級認證的縣民發放獎勵金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府鼓勵民眾多講客語及提升客語能力，今年特別針對通過客語中高級認證的縣民發放獎勵金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣是客家大縣，縣府鼓勵民眾多講客語及提升客語能力，今年特別針對通過客語中高級認證的縣民發放獎勵金，通過中級者可獲1000元，通過中高級者1500元，即日起可向縣府文化觀光局提出申請。

文觀局客家事務科指出，109年度客語能力中級及中高級認證1月15日已放榜，縣內報名參加認證考試者共779人，凡是通過認證並設籍於苗栗縣的縣民都可申請獎勵金，歡迎即日起至2月17日止踴躍申請，申請者請檢具資料至文觀局客家事務科辦理，相關規定及申請表單請至文觀局網站https://www.mlc.gov.tw/便民服務/表單下載查詢下載，或電洽客家事務科037-352-961分機313 。

文觀局指出，現今是多元族群共榮共存的社會，「多一種語言，多一種能力」，苗栗客家人口有65％，縣府團隊努力以「跨局處合作、公私協力、創新第一、面面俱到」推動客語為通行語計畫，營造「𠊎講客 講客乜會通」的客語友善環境。

苗栗縣為營造客語友善環境，去年訂定客語能力認證獎勵計畫鼓勵民眾提升客語能力，還特別與縣內民間單位包括公車客運業、醫療院所、國營事業、旅館民宿餐飲業、超商、大賣場及百貨公司等合作，共同提供客語服務並鼓勵民眾使用客語，期望藉此提升客語使用率，讓客語融入生活，打造「客家就係生活，生活就係客家」的當靚苗栗。

客語 苗栗縣

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