耐震補強新增電路 新竹熱點「東門市場」將升級

新竹市東門市場已有50年歷史，提供各式美食，飲食攤從4年前僅個位數成長至今已超過一百攤，市長林智堅今宣布，東門市場將投入5300萬元經費改善，替商家、消費環境硬體升級，除外牆拉皮、耐震補強，也增設220V電路系統，營業電器使用更安全方便，也透過隔熱防水工程，改善夏季炎熱與漏水問題，整個工程不影響市場運作，預計今年底完工。

東門市場今舉辦開工典禮，副市長沈慧虹代表出席時指出，東門市場建築已有50年歷史，市場安全是我們非常重視的事情，本次工程很重要的部分就是進行建築耐震補強，讓市場可再用幾十年，未來可成百年市場。為讓東門市場環境更舒適，市府不僅將空攤轉為東門青年基地，更持續改善通風、照明、整建廁所等硬體設施，

產發處指出，白天的東門市場為早市，吸引許多買菜族，晚上東門市場則搖身變為美食街，更是許多年輕民眾晚餐、消夜的首選。不論是日間還是夜間攤商，老攤位或是新攤商，都對於市場環境的改善都有著相同的期待。

市府積極突破傳統市場工程的招標困境，東門市場建物整修及耐震補強工程於2020年底發包，並盡量避免影響攤商營運。市場翻修完成後，將提供在地青年更多、更優質的創業圓夢空間。

產發處指出，東門市場變文青熱點後，硬體設備跟不上攤商需求，尤其攤商受限於缺乏220V電路系統，往往無法購置更高規格冰箱，另遇下雨或炎熱，也有漏水、通風不佳問題，市府投入5800萬元改善，也增設污水處理設備讓排水設施更完善。