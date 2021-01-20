桃園宮廟捐250萬元買口罩互助 鄭文燦：口罩保安康

我國疫情升溫，桃園市政府民政局舉行宮廟聯合捐贈口罩記者會，有5大宮廟合力捐贈250萬元購置口罩，將協助轄內宮廟使用，避免染疫風險，市長鄭文燦今天逐一致謝，並說「口罩保安康、信仰永安康」，請民眾到廟宇參拜務必戴口罩，確保安全。

桃市民政局指出，中央流行疫情指揮中心在去年12月1日啟動秋冬防疫專案，強制要求民眾進入宗教祭祀等8大場所應戴口罩，未依規定戴口罩，屢勸不聽者將依違反傳染病防治法規定裁罰，因應新春到來，不少民眾將按習俗到寺廟走春祈福，桃園有5大宮廟響應防疫，一口氣捐出250萬元購買口罩，也有不少宮廟響應互助陸續捐錢與口罩。

市府民政局今天早上舉行記者會，市長鄭文燦逐一致謝肯定宮廟在疫情困難期間，伸出援手，協助社區防疫等級提升，其中南崁五福宮、中壢仁海宮、桃園慈護宮、桃園景福宮與明倫三聖宮都各捐了50萬元，協助各宮廟添購口罩，另桃園蓮華寺、中壢大雲合聖宮、新屋天后宮、蘆竹誠聖宮、八德三元宮、元聖宮、寶仁寺觀音佛祖也捐購置口罩經費與口罩，大家不分教派別，合力為防疫，堪稱是市府戰勝疫情的幫手。