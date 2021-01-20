影／苗縣施情畫義22日展出 2000可收藏藝術品兼做愛心

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展22日起將在文化觀光局登場，這項將藝文與愛心結合的活動已邁入第6年，吸引在地藝術家熱情投入，今年共有320件各式美術作品展出，民眾只要捐助2000元，展出結束後就能帶回一件作品回家收藏，其中不乏名家創作。

文觀局指出，「施情畫義、千動愛心」透過藝術家無償提供創作作品參與愛心公益，藉創作力量分享溫暖與善念，民眾捐助2000元至縣內8間慈善團體做愛心，就能收藏藝術家原創作品1件；今年的展出另有6件競標義賣作品，每件起標價5000元，參觀民眾可至專區自由競標，展出 及義賣所得將分配至聖家啟智中心、幼安教養院、華嚴啟能中心、廣愛教養院、德芳教養院、明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院、新苗教養院。