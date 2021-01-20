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影／苗縣施情畫義22日展出 2000可收藏藝術品兼做愛心
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展22日起將在文化觀光局登場，這項將藝文與愛心結合的活動已邁入第6年，吸引在地藝術家熱情投入，今年共有320件各式美術作品展出，民眾只要捐助2000元，展出結束後就能帶回一件作品回家收藏，其中不乏名家創作。
文觀局指出，「施情畫義、千動愛心」透過藝術家無償提供創作作品參與愛心公益，藉創作力量分享溫暖與善念，民眾捐助2000元至縣內8間慈善團體做愛心，就能收藏藝術家原創作品1件；今年的展出另有6件競標義賣作品，每件起標價5000元，參觀民眾可至專區自由競標，展出 及義賣所得將分配至聖家啟智中心、幼安教養院、華嚴啟能中心、廣愛教養院、德芳教養院、明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院、新苗教養院。
展出時間即日起至3月14日止，閉幕式3月13日上午10點舉行，將以抽籤方式決定捐助者可獲得的作品；有意參與愛心活動的民眾即日起至3月2日可用郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文化觀光局展演科臨櫃捐款；捐款民眾可於3月16日至26日憑收據至文化觀光局展演藝術科領取藝術品；相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢。
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