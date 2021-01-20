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桃園醫院群聚擴大 台中慈濟醫院防疫升級縮減探病次數

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院採用次氯酸水消毒環境。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院採用次氯酸水消毒環境。圖／台中慈濟醫院提供

衛生福利部桃園醫院院內群聚感染持續擴大，引發恐慌。台中慈濟醫院採取新一波防疫管制，1月21日起一般病房﹑加護病房探病，縮減為1天1次，統一於上午10時30分開始，一般病房1小時，加護病房30分鐘。台中慈濟護理之家取消探訪；原採取預約探病的精神科病房，則取消夜間探病時段。

台中慈濟醫院防疫會議因應桃園已從醫院群聚擴散社區，積極著手準備進一步防疫管制措施，確認將於社區出現超過2例不確定感染來源時，隨即設立發燒篩檢站。急診部分將對自費採檢與公費採檢2類人員，實施區隔採檢分艙分流，避免交叉接觸。

而對上呼吸道感染、肺炎與不明原因感染而須住院治療病人，也採取分艙、分流措施，安排單獨病房區管制，病房區也將實施門禁管制。

台中慈濟醫院與護理之家加強清潔，並一律採用次氯酸水消毒環境；醫院教育訓練班與活動均延後舉行。醫護人員也將管制，不聚集於餐廳用餐。醫院各主管均於單位宣導，避免醫院出現群聚感染。

台中慈濟醫院防疫管制措施。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院防疫管制措施。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 發燒 醫護人員

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