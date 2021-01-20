客語認證頒千元獎勵金 苗栗即日起受理申請

中央社 / 苗栗縣20日電

苗栗縣政府文化觀光局今天指出，109年度客語能力中級暨中高級認證於15日放榜，凡是通過認證並設籍苗栗縣的民眾，即日起均可申請獎勵金，中級核發新台幣1000元、中高級核發1500元。

苗栗縣長徐耀昌指出，現今是多元族群共存共榮的社會，「多一種語言，多一種能力」，苗栗客家人口有65%，縣府團隊努力以「跨局處合作、公私協力、創新第一、面面俱到」推動客語為通行語計畫，營造「客家即是生活、生活即是客家」的友善環境。

徐耀昌表示，為營造客語友善環境，除訂定客語能力認證獎勵計畫鼓勵民眾提升客語能力外，特別與縣內民間單位，包含公車客運業、醫療院所、國營事業、旅館民宿餐飲業、超商、大賣場及百貨公司等合作，共同提供客語服務並鼓勵民眾使用客語，期望藉此提升客語使用率，讓客語融入生活中。

文化觀光局長林彥甫表示，在鼓勵鄉親使用客語方面，凡設籍於苗栗縣的縣民，參加「109年度客語能力認證中級及中高級考試合格者」，皆可提出獎勵金申請，通過中級認證合格者，每人可獲1000元、通過中高級認證合格者，每人可獲1500元。

文化觀光局提醒，若申請人就同一級別、同一腔調之認證，曾經在同一單位或其他機關以同一事由受有獎勵者，則不得重複申請獎勵金，申請時間從即日起至2月17日止，民眾可檢具資料至苗栗縣政府文化觀光局客家事務科辦理。

客語 苗栗縣 觀光局

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