延遲性寒害！ 桃園埤塘養殖台灣鯛凍死 浮起畫面曝光
幾波寒流後，桃園埤塘養殖業者出現延遲性寒害，這幾天天氣回暖，埤塘養殖的台灣鯛陸續浮起，災損尚難以估計；業者表示，寒害是天災，今年又遇到休耕禁止放水，打亂台灣鯛的出貨秩序，讓損失雪上加霜，政策多不確定性大，埤塘養殖業者希望政府能納管。
桃園養殖漁業發展協會理事長胡榕展表示，桃園圳埤塘約200多口、石門圳約400多口，一年產出5000台斤台灣鯛、草魚、烏溜、大頭鰱等各式魚貨，其中台灣鯛占一半以上；之前幾波寒害侵襲，寒害有延遲性，這三四天內，不耐寒的台灣鯛會陸續浮起。
他表示，埤塘養殖與週邊的稻田耕作息息相關，稻田收割，埤塘業者也抓魚，稻作抽穗需要水時，埤塘放水供應農田，水位降低，養殖業者就順勢把魚收獲起來，避開冬季，埤塘乾了順便曬池，；但今年因為缺水稻田休耕，埤塘禁止放水，養殖業者該收穫的時候無法收穫，再遇到幾波寒流，損失擴大。
胡榕展表示，這一年來對業者來說，政策不確定的因素太多了，包括埤塘種電、說業者違法要拆掉飼料桶、水車；水利會、埤塘收歸國有，周邊農田停灌，接下來埤塘合約還不知何去何從。
他說，就算寒害災損，過去也都是埤塘養殖業者自己承擔處理，也從未拿過政府任何補助，但埤塘養殖已經存在百年，卻一直不在合法的養殖名單中，有沒有補助無所謂，業者想要合法納管，取得合法的養殖登記與證明，否則現在政策變來變去，加上重電業者的干擾，埤塘養殖秩序已大亂。
台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，桃園埤塘寒害災損，受災情況比雲、嘉、南的虱目魚更慘；但他們沒有養殖登記，只有埤塘使用權，農委會漁業署應該納管桃園埤塘養殖，但因埤塘屬於水庫類不得有養殖設施，去年雖已經進行養殖登記，還缺水利法修正補上最後一塊拼圖。
郭建賢說，納管才能估計放養量，也才能協調水利會，避免年底同時整池調節出貨，造成台灣鯛魚價才不會被拉低，有效的管理，有助於穩定產銷、進行調節。
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