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慈濟與海巡中部分署簽合作備忘錄 合作救災救助與環保

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
慈濟與海巡署中部分署昨簽署合作備忘錄。圖／慈濟基金會提供
慈濟與海巡署中部分署昨簽署合作備忘錄。圖／慈濟基金會提供

慈濟慈善事業基金會昨與海巡署中部分署簽署合作備忘錄，雙方就災害救助、社會救助、環保生態、人文美善、地方創生等合作，海巡署中部分署長張忠龍、慈濟基金會執行長顏博文簽訂，未來將共同加強災防教育包含社區、居家、校園防災，以及人才培育，打造合作共善願景。

海巡署中部分署維護苗栗到嘉義的海域安全，包含海洋資源保護利用、海岸秩序、確保國家安全、保護人民；慈濟志工多次響應海巡署舉辦的淨灘、淨海活動，共同清理海洋廢棄物，維護海洋生態。

海巡署中部分署人員也曾響應慈濟「救人一命、無損己身」活動，參加骨髓幹細胞驗血建檔，更在疫情發生後，以「每周一素」為疫情減緩祈福，海巡署中部分署伙食大廚也專程到清水靜思堂學習素食食材採買和烹煮。

這次雙方簽訂合作備忘錄，海巡署中部分署特別剪輯過去與慈濟合作的活動影片，中部分署長張忠龍表示，備忘錄簽署內容與海巡署的理念相同，也是他們的職責，其中許多跟環保有關，希望透過簽署合作備忘錄，發揮一加一大於二的力量，中部分署每一位人員懷著感恩的心情，透過簽備忘錄，希望將這樣的精神發揚光大。

慈濟基金會執行長顏博文表示，因為疫情的關係，證嚴法師呼籲人人蔬食祈福，科學研究蔬食對地球資源、身體健康有益，看到很多政府機關響應，感恩海巡署也一起響應。

慈濟曾捐贈海巡署中部分署環保毛毯，讓海巡人員救起落水民眾後，讓對方保暖、避免失溫，慈濟昨天再捐贈200條毛毯，盼透過海巡人員，將溫暖帶給需要的人。

慈濟與海巡署中部分署昨簽署合作備忘錄，由分署長張忠龍(左)、慈濟執行長顏博文簽署。圖／慈濟基金會提供
慈濟與海巡署中部分署昨簽署合作備忘錄，由分署長張忠龍(左)、慈濟執行長顏博文簽署。圖／慈濟基金會提供
慈濟與海巡署中部分署昨簽署合作備忘錄。圖／慈濟基金會提供
慈濟與海巡署中部分署昨簽署合作備忘錄。圖／慈濟基金會提供

海巡署 慈濟 疫情

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