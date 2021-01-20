尋找繼承人 竹縣逾900公頃、價值百億的土地未辦登記

新竹縣政府地政處統計，截至1月17日止，縣內由地政機關列冊管理的土地，逾期未辦繼承登記已達2萬333筆，面積逾909公頃、建物399棟，依今年公告土地現值計算已達100億餘元；地政處提醒，逾期辦理繼承，登記費最高罰20倍，超過期限未辦登記將依法移請財政部國有財產署公開標售，請民眾多加留意，保障自身權益。

地政處指出，逾期辦理繼承是指不動產權利人死亡6個月後才辦理，超過期限未辦登記則是地政機關列冊管理15年後；地政處也歸納無法辦理繼承登記的原因，包括不知被繼承人遺有財產、繼承人間協議無共識、部分繼承人聯絡不易、被繼承人留有債務及土地價值不高等。

地政處表示，若因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由繼承人其中一人或數人，為全體繼承人的利益，申請登記為全體繼承人公同共有，避免逾期申請登記須繳納罰鍰或面臨公開標售等問題。

為了避免民眾因不熟悉法令而被罰緩的情形，縣轄各地政事務所從2014年6月起，每月下載除戶資料，主動通知繼承人儘速辦理繼承登記，也積極宣導地政法令，運用多元管道說明繼承登記要點，除在相關活動設攤提供專業諮詢，也深入偏鄉服務，並透過微電影等輕鬆詼諧形式吸引民眾目光。

地政處說，民法規定，子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及財產繼承權利，如須瞭解列冊管理情形，以及有關申辦繼承登記流程及應備文件，可上地政處網站查詢。