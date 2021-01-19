原民記憶變身工藝及美食 發表會亮眼

原住民記憶中的狩獵的弓箭，變身比賽器材、藝品，記憶中的食物，也成創意料理重要元素，縣府今天辦理原住民部落大學評鑑暨工藝師認證頒獎，北厚．尤敏獲弓箭製作工藝師認定，族人劉金鳳等人並發表「賽夏族創意料理」，成果相當亮眼。

苗栗縣原住民族部落大學2004年開辦，累計463門課程，學員超過7000人次，原住民族委員會今天評鑑，縣長徐耀昌等人同時頒發首批認證8名部落大學工藝師，雕刻類周天祥、葉櫻花，弓箭製作北厚．尤敏，編織類李雅馨，染織類風美香、房佩坊、周麗萍、吳苙萍。

其中，工藝師60歲賽夏族人北厚．尤敏童年拿弓箭射青蛙、射魚，他保存技藝並改良，選材考量竹子的特性，弓要使用刺竹，箭必須海拔2700公尺以上高山箭竹，箭筒使用孟宗竹，他製作的弓箭，不僅用在原住民射箭比賽，特色也成了收藏品。

此外，部落大學展現成果接受評鑑，北勢群古調吟唱揭開序幕，蓬萊慢城親子遊課程發掘南庄景點，及蓬萊部落生活圈，提升部落正向與健康的風氣，部落生態導覽認證班藉由分享山林的傳統知識、神話及歷史故事等，讓遊客體驗原鄉生活，進而帶動部落經濟發展。

值得一提是劉金鳳有2、30年廚師經驗，她將記憶中的傳統食物改良，由南庄國中校長詹吉翔紀錄，發表「賽夏族創意料理」食譜，現場展示路「蕉心咖哩雞」等料理，劉金鳳說，賽夏族部落裡，香蕉或芭蕉是普遍的農作物，葉鞘層層包捲最中心的嫩莖香蕉芯入菜，加上刺葱等調味，原民風味飄香。