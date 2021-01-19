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埔頂水資源回收中心112年1月完成 協助處理生活汙水。

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃市府決定在中庄調整池2期用地內畫出部分土地作為興建埔頂水資源回收中心，預計112年1月前完成，每天可處理7500CMD的生活汙水。圖／水務局提供
桃市府決定在中庄調整池2期用地內畫出部分土地作為興建埔頂水資源回收中心，預計112年1月前完成，每天可處理7500CMD的生活汙水。圖／水務局提供

桃園市埔頂計畫區汙水下水道系統BOT計畫，因水資源回收中心地上權與前民間機構間的訴訟遲遲未定讞而延誤，市府決定在中庄調整池2期用地內畫出部分土地作為興建埔頂水資源回收中心，預計112年1月前完成，每天可處理7500CMD的生活汙水。

水務局表示，市府這2年來積極協調另闢蹊徑，以擺脫原水資中心用地地上權訴訟的束縛，調整用地位置，成功取回水資源回收中心興建主導權，今年1月1日正式進入特許期全面啟動該計畫。

水務局說，埔頂汙水BOT計畫於縣府時期與前民間機構終止契約後，便開始一場地上權的司法長征，105年重新招商成功、106年開始進行汙水下水道管線工程施作，由介壽路一路往員樹林方向推進，至今已完成約4.8公里的管網，未來施作範圍將涵蓋大漢溪河西的埔頂都市計畫區及員樹林地區。

在營建署及水利署的支持下，市府與北水局通力合作，在中庄調整池2期用地內畫出部分土地作為興建埔頂水資源回收中心使用，成功取回水資源回收中心興建主導權，埔頂水資源回收中心第1期工程預計112年1月前完成興建，完成後每天可處理7500CMD的生活汙水。

水務局表示，埔頂水資源回收中心將採與地球環境共生共榮的綠建築理念來設計，是一種對於居住環境進行全面性、系統性的環保設計理念。另外，廠區周邊也將設置景觀公園，和大嵙崁親水園區計畫相互呼應，共同將大漢溪沿岸打造成適合民眾休憩的親水河岸環境。

桃市府決定在中庄調整池2期用地內畫出部分土地作為興建埔頂水資源回收中心，預計112年1月前完成，每天可處理7500CMD的生活汙水。圖／水務局提供
桃市府決定在中庄調整池2期用地內畫出部分土地作為興建埔頂水資源回收中心，預計112年1月前完成，每天可處理7500CMD的生活汙水。圖／水務局提供

資源回收 水資源 地上權

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