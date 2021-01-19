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居民最了解需求 苗栗開放民間提議劃定都更區

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣推動都市更新，縣府縣務會議今天通過2項法令鬆綁。圖／本報資料照片
苗栗縣推動都市更新，縣府縣務會議今天通過2項法令鬆綁。圖／本報資料照片

都市更新大不易，苗栗縣約40%建築、10萬6000棟屋齡逾30年，但至今僅成立1案，縣府縣務會議今天通過2項法令鬆綁，開放民間提議劃定都更地區，經縣府評估符合要件，循程序劃定，縣府期望居民根據需求，由下而上的提議，可以減少阻力、加速都更。

苗栗縣政府縣務會議今天通過，新訂「苗栗縣政府受理提議劃定更新地區作業原則」、修訂「苗栗縣都市更新單元劃定基準」，即將發布實施，縣府工商發展處指出，以往都更法令與執行，都偏向政府部門主導，將可以由民間發動，提議劃定都更地區。

工商發展處長黃智群說，都更雖提供容積率等獎勵措施，但近年來民意高漲，地主意願更是成敗關鍵，全縣唯一的竹南慈裕段自辦都更案，縣府早於2013年9月公告更新單元，2018年3月核定，再歷經2年多各方努力，終於促成去年12月動工。

縣府期許透過新訂「苗栗縣政府受理提議劃定更新地區作業原則」、修訂「苗栗縣都市更新單元劃定基準」，民眾最了解需求，以自身權益考量，自主整合的角度出發，由下而上提出劃設都更地區，再由縣府評估畫定，減少推動的阻力。

縣府指出，提議劃設都更地區應為住宅區或商業區等都市發展用地，合法建築物現況符合都市更新條例影響公安或居住品質不佳，或確有急迫更新之需，必須完整街廓或街廓內面積1000平方公尺以上，且臨接計畫道路等相關事項，諮詢電話037-559250、559906。

都更 苗栗縣 都市更新

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