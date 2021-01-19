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楊梅四維社福館「家」造型溫馨 明年4月完工
桃園市楊梅地區人口成長快速，目前已將近18萬人，其中埔心地區人口近8萬人。市府選定四維公園旁，打造3層樓、總樓地板面積約640坪的複合式楊梅四維社福館，建築造型以「家」為概念打造溫暖舒適空間，1樓設置市民活動中心暨老人文康中心、2樓為公托中心及身障福利設施、3樓規畫為親子館，預計明（111）年4月底完工，提供符合各年齡層民眾使用的優質社福空間。
桃園市長鄭文燦今天參加「四維社福館新建工程」動土典禮時表示，社福館旁的埔心營區是中央興建社宅的儲備基地，目前由市府代管並進行綠美化工程，未來在四維社福館可享受公園綠地美景，埔心營區亦將隨楊梅1號、2 號社宅計畫共同規畫，讓市民感受複合式社福機構的便利性。
楊梅區長羅國裕表示，社福館1樓規畫市民活動中心及3間社區教室，也配置社區廚房設備，未來可作為社區關懷據點；2樓公托中心規劃3間幼兒教室，約可收托30至40名幼兒；3樓為親子館落成後將由社會局及公所進行設備採購，期盼四維社福館的落成能為老、中、幼三代營造更友善的公共服務空間。
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