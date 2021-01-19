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鹹酥雞店已打烊 老闆仍為部桃醫院煮晚餐還帶女兒外送

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員在臉書分享護理師感謝鹹酥雞老闆的文章，受到網友熱情回響支持。圖／擷取楊家俍議員臉書
桃園市議員在臉書分享護理師感謝鹹酥雞老闆的文章，受到網友熱情回響支持。圖／擷取楊家俍議員臉書

衛福部桃園醫院採取更嚴格的防疫措施，中央也在現場設置進前指揮所。民間送暖行動也沒間斷，中壢一家鹹酥雞店深夜已經打烊，接到護理師還沒吃晚餐的電話，馬上幫忙料理，帶著小女兒一起送過去，小女兒還寫一張「真的很感謝您」字條，讓護理師很感動。

桃園市議員楊家俍在臉書分享這個故事，表示自己也投入關懷行動，並提醒大家，桃園桃園有11家防疫急救責任醫院，衛福部桃園醫院門診和醫療服務分散到其他醫院後，希望大家也能一起關心這些防疫責任醫院團隊的辛勞。

李姓護理師在臉書表示，現在有些人聽到桃醫大家避之唯恐不及，但有一個老闆給了他們滿滿的幸福。

原來她日前打一通電話給中壢中園路陳記鹹酥雞店，知道沒外送後護理師就掛斷電話，「但我們真的很想吃老闆的食物」，因為知道老闆會再來部桃送愛心，所以再打給老闆問他什麼時候會來，可以順便帶來，會付錢。

老闆一聽是部桃，雖然已經打烊又沒有外送，而且人在外面，立馬答應幫醫護做晚餐，還問「有什麼吃什麼可以嗎？」，護理師回答「當然非常可以」，很感動店已經打烊老闆人在外面，還願意幫回家他們弄好吃的美食。

鹹酥雞店老闆準備好醫護人員的晚餐，帶女兒送過去，護理師下樓拿的時候，老闆的女兒還拿出一張紙，上面寫「真的很感謝您」，老闆也在菜盤罩上面寫了「醫護人員加油」，在這麼寒冷的天氣裡讓醫護的心都暖活了。

老闆還很客氣的說不好意思，因為準備時間匆忙，「我知道食物還沒有達到我的水準」，讓護理師更謝謝老闆暖心，「食物真的好吃」。

護理師 醫護人員

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