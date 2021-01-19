林智堅：取消春節寺廟發紅包 嚴格落實防疫

新竹市長林智堅今天說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今年取消系列農曆春節活動，包含市府團隊到寺廟「參香祈福」發紅包、開春團拜等，嚴格落實防疫。

新竹市政府發布新聞稿表示，往年因應農曆新年，由林智堅率團隊到寺廟祈福，於除夕到初二前往近20間廟宇巡迴發送開運小紅包，今年因應疫情取消，包括市府團隊到寺廟「參香祈福」發紅包、府內開春團拜及全府機關尾牙都取消，年貨大街也停辦。

林智堅要求各單位拉高防疫層級，落實防疫措施，包含同仁及洽公民眾全程戴口罩、量體溫與進出實聯制。

林智堅表示，未來市府辦活動及新竹市各開放場館，將遵從中央流行疫情指揮中心指引，嚴格落實防疫，室內、外活動參與者都須實聯制、全面戴口罩與落實場所消毒。

竹市府民政處說，今年已準備「平安好年」開運紅包小福袋，預計年節前送到各大廟宇、區公所及戶政事務所，供民眾自由索取，祈福心意不變。