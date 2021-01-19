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防疫優先 林智堅宣布取消春節寺廟發紅包、開工團拜

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今在市務會議中指出，將取消農曆春節活動，包括市府團隊赴廟「參香祈福」發紅包、市府開春團拜、全府機關尾牙皆取消，年貨大街也維持停辦。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今在市務會議中指出，將取消農曆春節活動，包括市府團隊赴廟「參香祈福」發紅包、市府開春團拜、全府機關尾牙皆取消，年貨大街也維持停辦。圖／新竹市政府提供

因應新冠肺炎疫情，基於防疫超前部署，新竹市長林智堅今在市務會議中指出，將取消農曆春節活動，包括市府團隊赴廟「參香祈福」發紅包、市府開春團拜、全府機關尾牙皆取消，年貨大街也維持停辦，同時要求各單位拉高防疫層級，嚴格落實，同仁及洽公民眾全程要配戴口罩、量體溫、實聯制等。

市府表示，往年因應農曆新年，林智堅按例將率團隊赴寺廟祈福，於除夕至初二期間前往近20間廟宇巡迴發送開運小紅包，今年因應疫情決定取消。

民政處指出，今年已準備「平安好年」開運紅包小福袋，預計在年節前送至各大廟宇，區公所、戶政事務所供民眾自由索取，祈福心意不變。

另外，為避免人潮聚集造成防疫破口，開工當日由首長率團的開工團拜、年終的府內各機關尾牙也一併取消，春節年貨大街活動也維持停辦，嚴守防疫。

林智堅指出，未來市府舉辦活動，及竹市各開放場館，將遵從中央流行疫情指揮中心指引，嚴格落實防疫，無論室內外活動參與者均須實聯制、全面配戴口罩、落實場所消毒。

年貨大街 疫情 林智堅

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