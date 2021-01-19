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常感疲倦頭暈沒體力 當心紅血球超標恐中風

中央社 / 苗栗縣19日電

45歲陳姓女子經常感到疲倦、頭暈、體力衰退，檢查後確診為「真性紅血球增多症」，醫師表示，此病症可能導致中風或出血，女子及時接受新型長效型干擾素治療，順利恢復健康。

苗栗縣大千綜合醫院血液科主任黃明立指出，陳女平常就容易出現疲累、頭暈、頭痛、體力不濟等症狀，即使吃補品也沒有改善，經過抽血檢查報告顯示，她的紅血素、紅血球高出正常值，進一步採取骨髓檢查，確診為「真性紅血球增多症」。

黃明立表示，「真性紅血球增多症」主要是紅血球過量，部分病人會合併有血小板與白血球異常增多情形。由於血液循環流動速度非常快，因此當血球異常增加時，就容易造成阻塞，導致輸送到組織、器官的氧氣不足，若不接受治療，可能導致「中風或出血」，少部分病人還會惡化成急性白血病。

黃明立指出，真性紅血球增多症傳統治療方式，採服用低劑量阿斯匹靈與定期放血來控制血球數，或是以細胞減量藥物來降低血球數，但都是「治標不治本」的方式；陳女以新型長效干擾素治療，2周進行1次皮下注射，針對基因突變的骨髓造血幹細胞作用，可降低異常幹細胞數量，從根源治療，順利有效控制疾病。

真性紅血球增多症初期症狀很輕微甚至沒有症狀，6成以上患者都是在出現疲倦、頭痛、頭暈、皮膚搔癢等症狀，甚至發生血栓疾病時才發現異常而確診，因此，黃明立指出，若能定期接受健康檢查，經由抽血檢查確認血球狀況，有異常時再透過骨髓檢查與基因檢測，就能及早發現與治療。

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