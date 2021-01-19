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網購過節伴手禮超方便 竹縣府推電子刊物、網購平台

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
影片也邀請了縣長楊文科親入鏡，並錄製國客語旁白，娓娓道出「新竹良品」的堅持與用心。 圖／新竹縣政府提供
影片也邀請了縣長楊文科親入鏡，並錄製國客語旁白，娓娓道出「新竹良品」的堅持與用心。 圖／新竹縣政府提供

年節將近，新竹縣政府推出新竹縣良品電子刊物，讓民眾挑選出最合適的新竹縣在地特色伴手禮，縣長楊文科也特別錄製客語版的宣傳影片旁白，讓影片更接地氣，民眾可在臉書「新竹良品 縣上好禮」欣賞影片，也歡迎線上瀏覽2020「新竹良品 縣上好禮」https://reurl.cc/QpQ7bo，到網購平台精心挑選年節禮品。

楊文科表示，縣府積極推廣「新竹良品」品牌形象，將縣內的好產品推廣給更多消費者，此次形象影片主要以「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」、「品甜點」等6大好禮為拍攝主軸，影片中也邀請新竹縣職人們以手藝詮釋新竹良品的特色，歡迎大家年節假期，來新竹縣玩、買好禮。

產發處長陳偉志表示，形象影片有3分鐘及30秒的兩種版本，透過拍攝新竹良品的職人、製成過程或是產品等畫面，傳遞「新竹良品」廠商對品質要求的信念，影片也邀請了縣長楊文科親入鏡，並錄製國客語旁白，娓娓道出「新竹良品」的堅持與用心。

在疫情影響下，宅購物成為趨勢，縣府去年也建立「新竹良品 縣上好禮」網購平台，希望媒合電商平台的力量，讓各店家拓展網購族群市場，也協助在地老店進行數位轉型，促進實質收益，進而達到店家永續發展。

目前平台有超過60家的優質店家，仍會持續上架，讓消費者在家即可購買竹縣優質良品、享受在地好食https://pse.is/3bkq4b。

年節將近，新竹縣政府推出新竹縣良品電子刊物，讓民眾挑選出最合適的新竹縣在地特色伴手禮。記者陳斯穎／攝影
年節將近，新竹縣政府推出新竹縣良品電子刊物，讓民眾挑選出最合適的新竹縣在地特色伴手禮。記者陳斯穎／攝影

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