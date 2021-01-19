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菜攤高掛胡蘿蔔吸睛又吸金 婆媽讚嘆有如置身歐洲
傳統市場常給人雜亂的刻版印象，苗栗市南苗市場長大的小孩郭泰辰發揮創意，爭取空間用升降桿把胡蘿蔔在菜園的原貌高掛起來，蔬菜有條不紊分類擺放，有如裝置藝術「吸睛」，一些婆婆媽媽讚嘆有歐洲風味，紛紛來採購又「吸金」。
26歲郭泰辰從事洋葱、老薑、蒜頭及農產品批發零售，菜攤1個星期除周二在苗栗縣頭份市中山市場，其餘6天在南苗市場；他的搭檔姪子郭明義、郭信義利用假日，目前周六固定在苗栗縣銅鑼市場，叔侄的攤位有共同點，胡蘿蔔原貌高掛成招牌，菜市場許多攤位中，吸睛又吸金。
郭泰辰說，攤位的大小會受到限制，因此想到往上爭取空間，此外，他取新鮮直入菜園拿菜，市場大部分的胡蘿蔔大多數去除蒂頭、分裝清洗，賣相比較好看，他則是用田間採收時胡蘿蔔不去除莖葉的原貌，一綑一綑掛在伸縮桿上，越搞怪越吸引消費者眼球，也越接近金錢，銷售額因此增加約1成。
郭泰辰叔侄菜攤與眾不同，引發一些婆婆媽媽討論，有人認為有歐風，胡蘿蔔擺設很特別、很好看，讓人有如置身在歐洲的感覺，買菜是享受，因此也會特別來採購。
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