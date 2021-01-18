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桃園申請一期稻停灌補償 農田水利署長：1個月內核發

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦、農田水利署長蔡昇甫到農水署石門管理處八德工作站了解申辦停灌補償作業。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦、農田水利署長蔡昇甫到農水署石門管理處八德工作站了解申辦停灌補償作業。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午與農田水利署長蔡昇甫前往大溪，訪視農田水利署石門管理處八德工作站申報停灌補償申請情形，並表示石管處灌溉面積1萬2085公頃，跨越桃園、新北市鶯歌區、新竹縣湖口鄉及新豐鄉，民眾可就近於八德、中壢、過嶺、楊梅、富岡、湖口等6個工作站，辦理停灌補償申請。

鄭文燦指出，目前石門水庫約6成蓄水量，仍不足以供灌今年第一期作，農委會在1月5日宣布，第三灌區部分新屋、楊梅及湖口、新豐地區，約7174公頃一期稻作持續供灌，將依序以埤塘、河川水源以及石門水庫水源巡灌。

第一、二灌區約2萬5413.47公頃全面停灌，不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀綠肥或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元，辦理翻耕或種植其他非中央獎勵作物停灌補償·，每公頃補償8.2萬元。中央對於代耕、育苗、稻穀烘乾業者等受影響產業也有相關救助措施。

農田水利署長蔡昇甫表示，感謝各作站第一線為農民辦理停灌補償申請、資料比對等服務，讓補償金可於1個月內發送給農民，維持農民基本生計。此外，因應旱情尚未解除，石門管理處也將盡可能保留池塘蓄水量，以支援桃園管理處第三灌區供灌需求，與農民共度難關。

石門水庫 農民 水利署

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