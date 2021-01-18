桃園申請一期稻停灌補償 農田水利署長：1個月內核發

桃園市長鄭文燦今天下午與農田水利署長蔡昇甫前往大溪，訪視農田水利署石門管理處八德工作站申報停灌補償申請情形，並表示石管處灌溉面積1萬2085公頃，跨越桃園、新北市鶯歌區、新竹縣湖口鄉及新豐鄉，民眾可就近於八德、中壢、過嶺、楊梅、富岡、湖口等6個工作站，辦理停灌補償申請。

鄭文燦指出，目前石門水庫約6成蓄水量，仍不足以供灌今年第一期作，農委會在1月5日宣布，第三灌區部分新屋、楊梅及湖口、新豐地區，約7174公頃一期稻作持續供灌，將依序以埤塘、河川水源以及石門水庫水源巡灌。

第一、二灌區約2萬5413.47公頃全面停灌，不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀綠肥或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元，辦理翻耕或種植其他非中央獎勵作物停灌補償·，每公頃補償8.2萬元。中央對於代耕、育苗、稻穀烘乾業者等受影響產業也有相關救助措施。

農田水利署長蔡昇甫表示，感謝各作站第一線為農民辦理停灌補償申請、資料比對等服務，讓補償金可於1個月內發送給農民，維持農民基本生計。此外，因應旱情尚未解除，石門管理處也將盡可能保留池塘蓄水量，以支援桃園管理處第三灌區供灌需求，與農民共度難關。