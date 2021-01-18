私立有得中小雙語學校 書法數學全國賽表現優異
桃園市有得雙語中小學今天表揚去年底兩位參加全國競賽成績優異的學生，一位是6年級詹昀翰，在全國國語文競賽獲得國小學生組寫字（書法）特優。另一位4年級張宸碩，參加奧林匹克數學競賽，獲得中年級組個人賽全國排名第一。
國語文競賽約有2000多位來自全國的高手，角逐演說、朗讀、作文、寫字（書法）、字音字形等項目，詹昀翰在對戰各縣市的書法好手中，技壓群雄，脫穎而出，實屬不易。校長蘇景進表示，學校向來重視學生的語文教育，鼓勵學生多參加校內外的競賽，學校將頒發獎金。
有得國中小有12位學生報名奧林匹克數學競賽，共獲得金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、優異獎4名。
這次比賽有1600多位數學高手，在全國11個考場同時競技，全國賽排名僅列前4名，其餘獎項依比例敘獎有金獎、銀獎、銅獎及優異獎，分別占參賽人數20%、20%、30%及40%。
蘇景進校長強調，學校非常重視學生數理、語文等基礎學科的學習，由於科技的快速發展，知識的半衰期越來越短，唯有辦好基礎學科教育，讓學生具備良好的再學習能力，將來才能快速地學習新知識和新能力。
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