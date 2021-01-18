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老仙覺懷德老少玩童奇遇秀舞技 公益百場巡演做公益
高雄市老仙覺樂團一群平均80歲的阿公、阿嬤團員40人昨天前往桃園市大園區懷德風箏緣地育幼院，與小朋友來一場老少「玩童」相見歡，透過表演舞蹈、合唱「隱形的翅膀」帶動高潮，院長陳玉秀今天下午表示，這場「老少奇遇記」，透過該樂團熱心公益行善，讓院生看見長輩活出生命尊嚴的意義。
高雄市老仙覺樂團由一群長青長者組成，團長曾祈全帶領團員40人拜訪懷德風箏緣地育幼院，受到院生熱烈歡迎，這群「老玩童」長者穿和服秀展現有如「18姑娘」舞技，小朋友表演原住民舞蹈迎賓，背誦「禮運大同篇」、唱「幸福的臉」，老少同場說唱逗樂表演，老少合唱「隱形的翅膀」氣氛和樂。
曾祈全帶領這群長輩展開「老玩童公益百場社區巡演」，透過說唱逗趣表演做公益，這次前往懷德風箏緣地育幼院老少奇遇相見歡，懷德育幼院執行長曾文義簽下公益百場社區巡演紀念旗，老少見證該團有意義的巡演秀。
曾祈全向在場長者說「記得那一年我們曾經18歲」，他也對著孩子說「有一天你們也會80歲」，他表示，今天年齡不是重點，重要的是大家要有一顆愛人的心、助人的心、善良的心，還有不打烊的心，做社會公益表演造福他人。
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