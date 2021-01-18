年前找工作 頭份市現場徵才850個職缺

農曆年將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署1月21日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號）辦理現場徵才活動，邀請智邦科技、群創光電、泰安觀止等17家廠商，釋出850個職缺。

桃竹苗分署苗栗就業中心表示，農曆春節前、後轉職潮，21日徵才活動，邀請智邦科技、京元電子、聯華電子、群創光電、力晶積成等科技大廠，釋出大量製造、品管及工程類職缺；粉末冶金大廠台灣保來得，誠徵技術員、產品工程師及產品技術工程師。

知名溫泉會館泰安觀止釋出餐飲服務員、房務人員、湯區服務員及領班等工作機會；致力推廣健康養生的立康生醫，徵求客服人員、諮詢師、衛教講師等人才，苗栗就業中心指出，有意轉換跑道的民眾，可多加把握機會。

更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，也可撥打24小時免付費專線0800-777888洽詢。