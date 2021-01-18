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疫情升溫2021台灣燈會怎麼辦？林智堅：停辦是主要選項

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「竹鵲松風迎春曦」副燈以牛年及新竹市鳥喜鵲結合。圖／觀光局提供
「竹鵲松風迎春曦」副燈以牛年及新竹市鳥喜鵲結合。圖／觀光局提供

2021年台灣燈會將在2月26日至3月7日在新竹市登場，近來針對新冠肺炎疫情升溫，燈會到底辦不辦？成為民眾關注焦點。新竹市長林智堅今到北門國小訪視校園美感課程成果，對於媒體報導交通部長林佳龍稱燈會「沒有停辦問題」，林智堅表示「有點驚訝」，他說，這周以來因應疫情的變化，民眾提出停辦燈會聲量逐漸擴大，市府自上周以來就持續與中央持續溝通，表達基於防疫優先，停辦應該是主要選項。

林智堅強調，燈會倒數30多天，停辦是不得已的考量，但燈會勢必帶來大量跨區人流，因應防疫考量，希望大家能夠諒解。

市府也說明團隊考量，依歷年燈會規模，往往聚集百萬人潮及跨區人流，容易形成防疫破口，為確保國人健康及台灣防疫成果，林智堅也主動與指揮中心指揮官陳時中討論燈會防疫工作，也曾與林佳龍討論停辦的選項。

市府指出，國際疫情嚴峻，觀光局和竹市雙方都有防疫優先的共識，基於防疫需要超前部署，希望交通部慎重考量地方的建議。市府表示，此案行政院已邀中央疫情指揮中心和交通部、竹市府近日硏商，也希望趕緊定案停辦，大家把心力投注於防疫工作，讓民眾安心。

台灣燈會 疫情 林智堅

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